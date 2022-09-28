هل تتغير أسعار السلع المدعمة لشهر أكتوبر 2022؟..مصدر بـ«التموين» يجيب

يتساءل أصحاب البطاقات المستحقين للدعم التمويني، عن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022، والمقرر بدء صرفها ضمن مقررات التموين بداية من يوم السبت المقبل الموافق الأول من الشهر، خاصة بعد تحريك في أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي الفترة الماضية، إلا أن مصدرا في وزارة التموين أكد ثبات أسعار السلع التموينية دون تحريك في سعرها.

ثبات أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن منافذ بقالي التموين بدأت في استلام حصتها من السلع التموينية (الاستعاضة الأولى) المقررة لكل منفذ من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدا أن أسعار السلع ثابتة دون تغيير أو تحريك على البطاقات التموينية.

أسعار قائمة السلع التموينية

وتضخ وزارة التموين شهريا لأصحاب البطاقات التموينية 29 سلعة على قائمة السلع التموينية، وتشمل أسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2 جنيه.