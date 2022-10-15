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حظك اليوم برج العقرب السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

هبهَ وهـدان
12:00 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
برج العقرب

برج العقرب

يعيش مولود برج العقرب فترة هادئة على كافة الأصعدة، إذ يخبره الفلك بإن النصف الأخير من العام الجاري سيسير عكس الفترة الماضية حيث الاستقرار والهدوء مع الشريك وفي محيط العائلة والعمل وكذلك على الجانب الصحي، ولهذا يطالبة الفلك بضرورة الكتمان وعدم الحديث مع الآخرين عن الأمور الخاصة.

ويحمل مولود برج العقرب شخصية ودودة، فهو من الأشخاص ذوب القلوب البيضاء والنقية، يحبون الخير للجميع، لكن أسوأ صفاتهم هي عدم القدرة على الغفران والصفح خاصة فيما يتعلق بالكذب والخيانة.

واليوم السبت، ننشر حظك اليوم في المجال العائلي والصحي والمهني والعملي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تنصحك اليوم السبت خبيرة الفلك عزيزي مولود برج العقرب على الجانب المهني والوظيفي، بإن القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدير شؤونك بنجاح وتحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك المقبلة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

ومع الشريك والعائلة سنجد اليوم السبت مناسبًا للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خفية، فقط حافظ على الكتمان، وفقًا لحظك اليوم.

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بقلم هبهَ وهـدان