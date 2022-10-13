حظك اليوم برج العقرب الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب شخص هادئ وطموح، يسعى دائمًا لتحقيق بأهدافه مهما كلفه الأمر من العمل، كما أنه عنيد وقوي للغاية، ويمكنه التعامل مع كافة الأمور العملية، لكنه ضعيف أمام شريك حياته.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العقرب، نعرض في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على المستوى العملي عليك اليوم أن تكون حذرًا في التعامل في المجال العملي، بسبب وجود القمر في منزل المدخرات، ما يجعلك تشعر بالتوتر، ويدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدًا، لكن عليك الانتباه بشكل كامل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العائلي والشخصي، فأن حظك اليوم لمواليد هذا البرج، عليك اليوم أن تكون هادئًا وأن تفكر بشكل منطقي، إذ يجب أن تخطط جيدًا للتواصل بصورة أفضل مع من تحب وتتخذ مواقف إيجابية.