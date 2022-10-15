تقلبات جوية وأمطار الأيام المقبلة.. والأرصاد توضح موعد بدء الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي ستتعرض لها البلاد، فمن المتوقع ابتداء من مساء اليوم السبت أن تتأثر البلاد بحالة من التغيرات في الأحوال الجوية، بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع خمس كيلومترات من سطح الأرض، بجانب امتداد لمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط سيعمل على حالة من التقلبات الجوية، على أن تمتد هذه التقلبات حتى مساء يوم الأحد أو صباح الاثنين.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حديث لـ«الوطن»، أن أبرز سمات هذه التقلبات الجوية سقوط الأمطار، المتوقع أن يبدأ من غرب البلاد من السواحل الشمالية الغربية، بالتحديد عند مطروح والسلوم ، وتمتد الأمطار إلى الإسكندرية شمال الوجه البحري «البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية»، مع تقدم ساعات المساء.

وتابعت أن هذه الأمطار ستكون أمطار متوسطة، رعدية أحيانا مع تقدم ساعات الليل ومع بدء صباح الأحد، ستبدأ الأمطار في التأثير على مناطق جنوب الوجه البحري، وهناك احتمالية بوصول هذه الأمطار إلى القاهرة الكبرى وستكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأعمال اليومية هناك.

وأضافت «منار» أن أكثر الأماكن تأثرا بسقوط الأمطار هي المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وذلك بسبب زيادة كمية الأمطار بها عن المناطق الداخلية، حيث أنه كلما تقدمنا إلى الداخل قلت كمية الأمطار عن المناطق الشمالية، كما توقع خبراء الأرصاد نشاط للرياح سيساعد على انخفاض درجات الحرارة مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

نصائح للمواطنين في ظل التقلبات الجوية

ونصحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بسبب كثرة التقلبات الجوية التي يتميز بها فصل الخريف، كما أنه في الأماكن المعنية بسقوط الأمطار في المناطق الساحلية يجب على قائدي المركبات السائرين على الطرق متابعة كافة تعليمات إدارة المرور، لأن كثرة الأمطار يمكن أن تؤدى إلى انزلاق الطرق، وانخفاض الرؤية، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة تجنبا لحدوث حوادث الكهرباء.

وأكملت حديثها بأنه يجب على المواطنين أخذ احتياطهم من حيث الملابس، فيجب ارتداء ملابس خريفية لأنه مع تقدم ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة، وذلك بالنسبة للكبار وللأطفال، خاصة في حالة الخروج من المنزل في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر.

بداية فصل الشتاء

وأشارت منار غانم إلى أن البداية الرسمية لفصل الشتاء تكون في 21 ديسمبر وينتهى فصل الخريف في 20 ديسمبر، ومن المعروف أن فصل الخريف يأخذ بعض صفات فصل الشتاء خاصة الجزء الثاني منه، فتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير، وتكون فرص الأمطار أكبر على المناطق الساحلية.