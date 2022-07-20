أخبار سوهاج في 24 ساعة.. مصرع وإصابة 11 بينهم 6 أطفال غرقى وأشقاء

شهدت محافظة سوهاج اليوم عدة وقائع بمختلف المراكز راح ضحيتها 6 أطفال غرقا ، وأصيب ثلاثة أشخاص بحادث تصادم بينما لقى 2 مصرعهما أحدهما بحادث تصادم والآخر لتناول وجبة فاسدة .

مصرع نجلى عمومة غرقا بمركز طما

وشهدت الواقعة الأولى بمركز طما بمحافظة سوهاج غرق طفلين بنهر النيل " تم إنتشال الجثتين بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري " حيث غرق كل من " محمود م ر م " 16 عاما و نجل عمه " محمد س ر م " 14 عاما وقا أفاد والديهما بأنه أثناء إستحمام الطفلين بنهرالنيل غرقا به لعدم إجادتهما السباحة ، وتم إنتشال الجثث بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى .

مصرع ثلاثة أطفال من عائلة واحدة غرقا

و بالواقعة الثانية لقيا ثلاثة أطفال أيضا مصرعهم غرقا بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج حيث وصل لمستشفى المنشاة المركزى كلا من الطفل " أدهم م ج م" 4 سنوات وشقيقة " مازن " 9 سنوات ونجلة عمهم "رضا ا ج م " 6 سنوات وقد أفاد أولياء أمورهم بأنه حال لهو أحد الشقيقين علي حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدمه وسقط بها وأثناء محاولة شقيقة ونجلة عمه إنقاذة سقطا معه وغرقا معا .

مصرع عامل عقب تناول وجبة طعام فاسدة

وبالواقعة الثالثة توفى أحد الأاشخاص بمركز البلينا نتيجة تناول طعام فاسد ، حيث وصل "عمر ع ع " 36 عاما إلى مستشفى البلينا المركزى مصابا بحالة إعياء شديد إدعاء تناول طعام فاسد ولقى مصرعه أثناء محاولة إسعافة وقد أفاد شقيق وزوجة المتوفى بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول طعام منزلي فاسد مما نتج عنه إصابته ووفاته .

مصرع وإصابة 4 بحادث تصادم بأخميم

وبالواقعة الرابعة شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج إنقلاب تروسيكل وإصابة ثلاثة أشخا ص ووفاة أخر حيث أثناء سير الدراجة البخارية " تروسيكل " قيادة " محمد م ر ع " 50 عاما إختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق لينتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وأصيب كلا من" حسنية م س " و" جواهر ر ا " و "حمزة ع م " 6 سنوات " وبسؤال المصابين نفوا الشبهة الجنائية .

مصرع طفل غرقا أثناء تنزهه بطما

وبالواقعة الخامسة شهد مركز طما بمحافظة سوهاج مصرع طفل 16 عاما من قرية الحما بمركز طما غرقا بنهر النيل ، حيث يقيم بمدينة القاهرة وكان بزيارة لأقاربة بسوهاج عقب عيد الأضحى المبارك وأثناء تنزهه على نهر النيل سقط به ولقى مصرعه غرقا .