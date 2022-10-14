وسائل إعلام فرنسية: رصد غواصة روسية قبالة سواحل بريتاني و«البحرية» ترافقها

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن البحرية الفرنسية رصدت غواصة روسية قبالة سواحل بريتاني، وقامت قوات البحرية بمرافقتها، وفق ما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة من البحر في منطقة لفيف الأوكرانية، مخزونات كبيرة من أسلحة ومعدات وذخيرة للقوات الأوكرانية، تلقتها من دول غربية.

الدفاع الروسية: إحباط هجمات الجيش الأوكراني باتجاه نيكولاييف

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط جميع هجمات الجيش الأوكراني باتجاه نيكولاييف، ومقتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي قصف مراكزا لقيادة الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وخاركيف، بأسلحة عالية الدقة.

وتعد بريتاني إحدى مناطق فرنسا، وهي على شكل شبه جزيرة تقع إلى الشمال الغربي، وعاصمتها مدينة رين.