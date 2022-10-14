القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة والذخائر عبر «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط القائم على إدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، للترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية بدون ترخيص، وبصحبته شخص آخر، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة تجار وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

بيع أسلحة على فيسبوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إنشاء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، صفحة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، للترويج لبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

6 فرد خرطوش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام و الأمن المركزى، وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تم استهداف صاحب الصفحة وأمكن ضبطه، وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز أشمون، وبحوزتهما 6 فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

اعتراف بحيازة المضبوطات

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.