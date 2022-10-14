حقيقة فيديو إبحار الغواصات الروسية في المحيط الهادئ.. «ليس جديدا» (صور)

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يوثق إبحار غواصات روسية في المحيط الهادئ بالتزامن مع تواصل القصف الروسي على أوكرانيا، إلا أن الفيديو قديم ونشر عام 2021 أي قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويظهر في الفيديو غواصة تتقدم في عرض البحر، وجاء في التعليق المرافق «الغواصات الروسية في طريقها للإبحار عبر المحيط الهادئ».

الضربات الروسية على المدن الأوكرانية جاءت للرد على انفجار جسير كيرتش

وجاء انتشار مقطع الفيديو بعدما أعلنت موسكو الثلاثاء الماضي، شن ضربات كثيفة على بنى تحتية أوكرانية، فيما تعهدت مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ محاسبة روسيا على هذه الهجمات.

كما شنت القوات الروسية هذه الضربات بعد قصف غير مسبوق منذ أشهر من حيث نطاقه ووتيرته طال العاصمة الأوكرانية كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى التي وصل عددها إلى 9 مدن وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 19 قتيلا و105 جرحى في صفوف المدنيين ونددت به الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الضربات الروسية بعد التفجير الذي استهدف الأسبوع الماضي جسر «كيرتش» الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، بعد استفتاء مشابهة لاستفتاءات أجريت مؤخرا لضم 4 مناطق أوكرانية لتصبح ضمن الاتحاد الفيدرالي الروسي.

الفيديو لا علاقة له بتطور الأحداث الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا

إلا أن الفيديو لا علاقة له بتطور الأحداث الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث أنه منشور في أواخر شهر يوليو من سنة 2021 على موقع تواصل اجتماعي روسي، ما ينفي أن يكون حديثا مثلما زعمت المنشورات المضللة.

من جهته، علق ناشر الفيديو بالقول إنه يوثق تدريبات لعرض بحري في مدينة سان بطرسبورج الروسية، مع الإشارة إلى حساب على موقع إنستجرام كمصدر له.