عمرو مصطفى: لا أقصد أحدا بأغنية «سيبوه».. والخناقات خدت وقت كبير من حياتي

طرح عمرو مصطفى، اليوم، أغنيته الجديدة «سيبوه» عبر موقع «يوتيوب»، وذلك بعد خطة إعلانية لها عبر صفحاته على السوشيال ميديا، واستطاع الفيديو الدعائي للأغنية أن يحقق 5 ملايين مشاهدة قبل طرحه.

والأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اسلام الأزرق، وتقول كلمات الأغنية: «بقالي.. ليالي خلاص مبقاش يجي فـ بالي ناديته.. رماني ولما نسيته جالي راجعلي يقول يا ريته ما راح بعيد قولوله يا ريت يا ريت كانت تفيد سيبوه يفكر في زمان سيبوه يقول أنا ندمان».

نجاح أغنية سيبوه

وقال عمرو مصطفى إنه سعيد بالنجاح الذي حققته الأغنية منذ طرح التيزر الخاص بها وتحقيقها مشاهدات حقيقة دون دفع أي مبالغ لتسويقها، وأشار عمرو إلى أنه قرر أن يصنع موسيقى للرقي بالذوق العام.

أما عن قصده توجيه أغنية «سيبوه» لأحد من الأشخاص فقال في تصريحات مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج «التاسعة»: «الأغنية مقصدش بيها حاجة وأنا وضحت الكلام ده إني مقصدش حد بالأغنية سواء سيبوه أو إلا أنا وأنا قررت أغني علشان فيه ناس عرفاني بالخناقات وخدت وقت كبير من حياتي».

رأيه بموسيقى الراب

وأضاف عمرو أنه «يحاول في الوقت الحالي تغيير شكل الموسيقى وأنه يقدم في الوقت الحالي الموسيقى البسيطة المبرمجة بشكل بسيط لكى يفهما الناس وقال عمرو عن موسيقى الراب إن حركتها بسيطة وذلك ما يجعلها تدخل بسهولة بين الشباب».