مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق فرعي بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث فوجئ سائق السيارة بسائق الدراجة النارية فجأة ولم يتمكن كلاهما من التوقف فاصطدما معاً بقوة، وسقط سائق الدراجة النارية أرضاً غارقاً في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وهرع المارة وتجمهروا حول مكان الحادث، حيث قاموا بتغطية جثمان المتوفى، فضلاً عن مساعدة المصاب لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ودراجة نارية على طريق «العجميين - أبشواي»، أمام قرية النصارية، ووجود متوف ومصاب.

مصرع وإصابة شخصين

وانتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، تحت إشراف المقدم أنور المصري رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع سائق الدراجة النارية وإصابة سائق السيارة، وتبينّ أنّ السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الحادث.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، فيما أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.