موعد استقرار حالة الطقس وانتهاء التقلبات الجوية.. ودرجات الحرارة حتى الاثنين

أمطار في عدد من الأماكن، رياح، وظواهر جوية، تشهدها البلاد بداية من غد وذلك تأثرا بقدوم منخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتستمر الأمطار تأثر بهذا المنخفض، على عدد من الأماكن بمحافظات مصر المختلفة، وفق منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لينتظر الناس موعد استقرار حالة الطقس وانتهاء فترة التقلبات الجوية.

موعد استقرار حالة الطقس

وقالت منار غانم خلال حديثها لـ«الوطن»، إن هذا المنخفض سيعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد ومطروح والسلوم والإسكندرية وتصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن موعد استقرار حالة الطقس سيكون يوم الاثنين المقبل، لتبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار وتنتهي فترة حدة التقلبات الجوية، وفق قولها.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.