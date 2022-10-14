نقل مقر محاضرات معهد المحاماة إلى النادي النهري بالمعادي

قرر حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة، من قاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وكان أمين عام نقابة المحامين، ويحيى التوني وكيل النقابة، تفقدا أمس، مقر النادي النهري للمحامين في المعادي، وقاعتيه بعد تطويرهما، تمهيدًا لنقل مقر انعقاد معهد المحاماة إلى النادي.

وتخصص يوم الأحد لنقابات (شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، و(جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا)، ويوم الأربعاء لمحاميي (شمال وجنوب الجيزة وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا) فقط في محاضرة واحدة.

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامو الجدول العام رسالة المحاماة، وحقوقهم وواجباتهم، والعديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.