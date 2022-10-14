إصابة شخص وابنه في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» بقنا

أصيب شخص وابنه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز نجع حمادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث على الطريق الصحراوي الغربي في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بإصابة شخص وابنه في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج، كما تبين من التحريات أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وطالبت جهة التحقيق، إدارة مرور نجع حمادي، بكتابة تقرير مفصل حول أسباب الحادث.