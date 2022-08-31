طرق الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر في شمال الدلتا 2022

يبدأ أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة الواقعون بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظات «دمياط - كفر الشيخ - الدقهلية» الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022 غدا.

رابط الاستعلام عن فاتورة سبتمبر 2022 بشمال الدلتا

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر سبتمبر 2022 من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة سبتمبر 2022 بشمال الدلتا

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 8 خطوات لـالاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر سبتمبر 2022 من خلال اتباع الآتي:

- الدخول علي رابط شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- تحديد المحافظة التابع لها المواطن سواء دمياط أو الدقهلية أو كفر الشيخ.

- اختيار «الهندسة» التابع لها المواطن والمدونة على فاتورة الكهرباء.

- كتابة رقم المنطقة والذي يمكن معرفته من خلال فاتورة الكهرباء.

- إدخال رقم الحساب والمتواجد أيضا على فاتورة الكهرباء.

- كتابة الرقم الفرعي المدون على فاتورة الكهرباء.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- ستظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء.

الهندسات التابعة لقطاع الدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الهندسات التابعة لمحافظة الدقهلية والتي يستعين بها المشترك للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022 وهي: «قرى السنبلاوين 2 - طناح - ميت غمر 2- أجا غرب- غرب المنصورة 2- قرى المنصورة- 2 شرق المنصورة- مدينة ميت غمر- السنبلاوين1 - دكرنس- طلخا- المطرية- مدينة بلقاس- أجا شرق- مدينة شربين- مدينة المنزلة- منية النصر- منية سندوب- الجمالية - غرب المنصورة 1- نبروه- ميت سلسيل- تمي الأمديد- بني عبيد- شربين- بلقاس- كوم النور- الستاموني- جمصة- قرى المنزلة».