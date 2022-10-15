حبس عاطل بحوزته 13 فرش حشيش وسلاح ناري في طنطا

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل بحوزته 13 فرش حشيش، وسلاح ناري، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك قبل بيعها على عملائه.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، برئاسة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد عبدالعزيز جمعة معاون اول المباحث، من ضبط المتهم ويدعى «ا.ح.الأسيوطي»، 40 عاما، ومقيم بمنطقة السلخانة التابعة لدائرة القسم، أثناء وجوده في أحد شوارع المنطقة، وبحوزته عدد 13فرشا من مخدر الحشيش وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة نفس ذات العيار.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عاصم رئيس المباحث الجنائية، يتضمن ضبط المتهم بحوزته 13 فرش حشيش، وبندقية سلاح، وذلك بعد أن وردت معلومات أكدتها التحريات أن المتهم يمارس نشاطه الإجرامي وترويج المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وضبط المتهم متلبسا بالمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

ومن جهته، قال جمال رمضان المحامي بالنقض لـ «الوطن» إن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة حددتها المادة 34 من قانون بقانون مكافحة المخدرات ويخضع لها كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، وتتدرج العقوبة من السجن المؤبد وتصل إلي غرامة 100 ألف جنيه، وذلك حسب الاتهامات الموجهة إلي المتهم.