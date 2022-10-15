إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وتروسيكل بالعمرانية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وتروسيكل أعلى محور المنيب اتجاه المريوطية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبد الرحمن يفيد فيه، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى محور المنيب اتجاه المريوطية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

إصابة 3 من أسرة واحدة

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين و تروسيكل، نتج عنها تهشم الأولى من الجانب الأيسر، قيادة فنى إلكترونيات 57 سنة، ومقيم في دائرة القسم والسيارة الثانية بها تهشم بمقدمة السيارة، قيادة طالب 22 سنة، مصاب بجرح سطحي بالرأس، تروسيكل دون لوحات قيادة 35 سنة، سائق ومقيم بالأسمرات وبصحبته كل من نجله 15 سنة طالب، شقيق الأول 13 سنة طالب، صديقهما 15 سنة طالب، ربة منزل 31 سنة زوجة قائد التروسيكل، وجميعهم مقيمين بحي الأسمرات ومصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

اختلال عجلة القيادة

كما تبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار اليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى التفافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الأمام، وتوالى اصطدامها بالتروسيكل، ما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث الإصابات والتلفيات من نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج والتحفظ على المركبات وقائديها، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.