استرداد 381 فدانا من أراضي الدولة خلال حملة إزالات بمركز أسيوط

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة في استرداد 381 فدان أرض زراعية لتعديات أراضي أملاك دولة و7650 مترًا، خلال حملة إزالات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ20.

استرداد 381 فدان أراضي أملاك دولة

وقال المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إن الحملة استهدفت التعديات علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز أسيوط، بمشاركة أحمد ثابت، نائب رئيس المركز، ومحمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير.

وتضمنت الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 381 فدانًا زراعة لأراضي أملاك دولة و7650 مترا مبان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع التعديات بواسطة رئاسة المركز والمدينة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لرصد أي تعديات سواء على الأراضي الزراعية او أملاك دولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تقليم الأشجار على الطريق العام

وأضاف رئيس مركز ومدينة أسيوط، أنه حرصا علي سلامة المواطنين وتجنبا للحوادث علي الطريق العام «أسيوط - المطيعة»، نتيجة كثافة الأشجار وحفاظا على المظهر الجمالي بالطريق وجرى البدء في تقليم الأشجار الكثيفة لإتاحة الرؤية لقائدي السيارات منعًا لوقوع الحوادث، بمشاركة العميد علاء عبد الجابر، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، باستخدام معدات الحملة بمركز ومدينة أسيوط.