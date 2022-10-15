«س وج».. كل ما تريد معرفته عن أسبوع القاهرة للمياه قبل انطلاقه غدا

ينطلق أسبوع القاهرة الخامس للمياه، غداً الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور أكثر من 1000 مشارك و16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا من 70 دولة إضافة إلى 66 منظمة دولية، وذلك لمناقشة أهم قضايا المياه في العالم، كما أنه من المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة خلال الافتتاح، ونوضح في التقرير التالي أهم المعلومات عن أسبوع القاهرة للمياه.

ما أهداف أسبوع القاهرة الخامس للمياه؟

- دمج قضايا المياه بالعمل المناخي.

- تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

- العمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه.

- التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ما هو شعار أسبوع القاهرة للمياه لعام 2022؟

«المياه في قلب العمل المناخي» هو شعار الأسبوع الخامس للمياه لعام 2022، إذ يناقش تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه والتحديات المناخية، وهو ما يؤهل الأسبوع ليكون حدثاً تحضيريا لمؤتمر المناخ القادم COP27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ما هي أهم جلسات أسبوع القاهرة الخامس للمياه؟

- جلسة بعنوان «الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية».

- جلسة للتعريف بمحاور «المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه»، ليتم إطلاقها خلال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

- عرض ترتيبات «يوم المياه»

- الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه بمشاركة ممثلين من عدد من الدول والمنظمات.

- الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية.

- عقد المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

- عقد مؤتمر رفيع المستوي حول تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط.

مؤتمر علمي للأسبوع والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية.

ما هي أهم الأنشطة التي تعقد خلال المؤتمر؟

- تلقت إدارة الأسبوع 131 بحثًا من الجامعات والمراكز البحثية المصرية سيتم عرضها في جلسات فنية متخصصة.

- يتمّ عقد 3 جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه.

- عقد المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه تحت شعار الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وماذا عن المسابقات والأنشطة الأخرى؟

- عقد 4 مسابقات لأفضل الممارسات الزراعية المعروفة بـ «حافظ عليها تلاقيها»

- مسابقة «أطروحة الثلاث دقائق» حيث تقدم لها 23 طالب ماجستير ودكتوراه.

- مسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه» وتقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM وتقدم لها ما يزيد عن 250 طالبًا بـ72 مشروعًا بحثيًا.

- مسابقة «أفضل مشروع تخرج» وتقدم لها 23 مشروع من عدد من الجامعات.

- تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ويتيح فرصة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها.

- تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في الأسبوع لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الري والمركز القومي لبحوث المياه.