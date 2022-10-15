حكاية طالبة صعقتها الكهرباء بفرح شعبي وقت عودتها من الدرس: اعرف العقوبة

بعد يوم دراسي طويل، كانت الطالبة منى تشق طريقها في شارع السلام بمنطقة كعابيش التابعة للهرم إلى منزل أسرتها، وخلال حديثها مع والدتها في الهاتف للاطمئنان عليها وضعت الفتاة قدمها على سلك كهربائي مكشوف وسط ضجيج أغاني المهرجانات في فرح شعبي، فاجأة سقطت منى فاقدة للوعى ولم تسمع والدتها سوى ضجيج الفرح وظل تنادي عليها فلم يجبها سوى أحد الشباب في الفرح الشعبي الذي أبلغها بالكارثة.

القبض على 3 من منظمي الفرح الشعبي

أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وألقت القبض على 3 من منظمي الفرح الشعبي وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة القتل الخطأ وسرقة تيار كهربائي وإقامة فرح شعبي في الطريق العام دون الحصول على التراخيص من الجهات الإدارية المختصة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين ولم يصدر قرارات بحقهم من قبل النيابة العامة التي استدعت والدتها لسماع أقوالها في الحادث.

قانون يشرح عقوبة القتل الخطأ

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقد، تفاصيل عقوبة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 500 جنيه.

وأشار ياسر سيد في حديثه إلى أن المادة 238 نصت على أنه من تسبب في موت شخص بالخطأ بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه.

تحريات المباحث

بعد التحريات تبين أن هناك حفل زفاف شعبي في كعابيش التابعة للهرم وأثناء عودتها من درس خصوصي وعبورها من أمام الفرح لمست قدمها سلكا كهربائيا مكشوفا فلقيت مصرعها على الفور وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إعداد الفرح بالشارع وتبين عدم وجود شبهة جنائية.