النيابة تباشر التحقيق في واقعة مصرع حارس عقار سقط من أعلى مبنى بأسيوط

تباشر النيابة العامة بأسيوط، تحقيقاتها، في واقعة سقوط حارس عقار من أعلى برج سكني تحت الإنشاء بشارع الجمهورية بحي شرق أسيوط، وتم التحفظ عليه بالمشرحة.

بلاغ بسقوط حارس من أعلى برج سكني

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الجمهورية بحي شرق أسيوط يفيد بسقوط حارس عقار من أعلى مبنى.

سقوط الحارس من أعلى العقار السكني

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط وسيارة الإسعاف وتبين سقوط شخص يدعى «ه.ن.ع» مقيم بمدينة القوصية، وهو حارس العقار تحت الإنشاء داخل غرفة الأسانسير بالمبنى وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكثفت وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، من جهودهم لمعرفة سبب الوفاة داخل المبنى الذي يقع تحت الإنشاء ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه أو تكون طبيعية واستدعاء شهود العيان وأصحاب العقار وأسرة حارس العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وفرض حراسة بالمكان.