تكريم 30 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالسويس.. فرحة عارمة بين الجميع

فرحة كبيرة سيطرت على 30 طفلاً وطفلة من حافظي القرآن الكريم، وذويهم بمحافظة السويس، خلال تكريمهم بدار مصطفى بدوي، بمنطقة الملاحة، تحت إشراف الدكتور كمال بربري حسين العمري عميد معهد القرآن الكريم.

تحفيظ القرآن الكريم بعلومه التي تدرس في الأزهر الشريف

قال الدكتور كمال بربري حسين العمري عميد معهد القرآن الكريم، ووكيل وزارة الأوقاف بالسويس الأسبق، والمشرف على عدد من دور تحفيظ القرآن الكريم، إن علوم وخطوات تعليم وتجويد القرآن الكريم، يتم على أيدى محفظين متخصصين، انعكاساً لما يتم بالأزهر الشريف، حيث معهد القرآن الكريم بالسويس والمحافظات، ودار مصطفى بدوى تابعين للأزهر الشريف.

حفظ القرآن الكريم ليس له سن معينة

أشار بربري، أن حفظ القرآن الكريم ليس له سن معينة، فهناك أطفال يبدأون الحفظ من سنتين، ويوجد بدار مصطفى بدوي، رجال ونساء تعدى سنهم الـ80 عاما، ولديهم إصرار وطاقة ورغبة عالية جدا، لحفظ القرآن الكريم، ومنهم الذين يحصلون على إجازة في القرآن الكريم والسيرة النبوية، وذلك يتطلب مجهودا كبيرا من المتلقي.

يوجد شرط وحيد لإجازة القرآن الكريم والسيرة نوصى بها

وأوضح عميد معهد القرآن الكريم بالسويس، أن هناك شرط وحيد نوصي به، ونؤكد عليه، عند منح إجازات تلاوة القرآن الكريم أو دراسة السيرة النبوية، وهو أن الذي يحفظ القرآن الكريم، وينال الإجازة، لا بد من تعليمه لغيره، وأن يكون متواضعا مع من يتلقون علوم القرآن الكريم، حتى لا يقف الحفظ والتعلم، عند أحد بل يستمر أبد الدهر، وأن يكون هناك أهل القرآن الكريم وخاصته.

تكريم 30 حافظا في التلاوة والسيرة

وأعلن أسماء المكرمين حفظة القرآن الكريم بحسب السن ودرجة الاستيعاب، حيث يوجد من يحفظ عدداً من الأجزاء تصل لربع القرآن الكريم، وهناك نص القرآن الكريم، وهم تقوى محمد حسين باشا، تسنيم محمد حسين باشا، تالية محمد حسين باشا، هنا محمود أبو المجد عبد القادر، آيه ناصر الشافعي سيد، ريماس محمد عبده متولي، قمر أحمد غريب السيسي، رقيه إسلام جمال سيد، حمزة يحيى إبراهيم تبارك، مريم يحي ابراهيم، سما إسلام إبراهيم السيد، سجى إسلام ابراهيم السيد.

كما تضمنت قائمة المكرمين من حفظة القرآن الكريم، كل من، حفصة عمرو السيد عثمان، أحمد عمرو السيد عثمان، خديجة محمد السيد عثمان، سارة محمد السيد عثمان، حمزة محمد السيد عثمان، آدم خالد محمد عبد السميع، ياسين خالد محمد عبد السميع، محمد خالد محمد عبد السميع، محمد هيثم، آدم محمود محمد، آمال محمود محمد، آلاء محمود محمد، أمل محمود.