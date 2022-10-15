الكشف على 5 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» الطبية في 5 محافظات

أطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل تحقيق التنمية الشاملة وإعادة رسم ملامح قرى الريف المصري، للنهوض بمستوى معيشة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، بعد عقود من التهميش، وذلك من اخلال إعداد شاملة تعمل على النهوض بالقطاعات كافة، يأتي على رأسها التعليم، الصحة، والمستوى الاقتصادي، تحسين منظومة الطرق وشبكات الاتصال.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتولى المبادرة اهتماماً خاصا بقطاع الصحة، من خلال اطلاق عدد من القوافل الطبية وتطوير المستشفيات، وبناء عدد من الوحدات الصحية، بكافة القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، إذ توجه مؤسسة حياة كريمة عدد من القوافل الطبية بشكل دوري لاسيما في القرى النائية والمناطق الحدودية، تشمل عدد من التخصصات لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية بشكل مجاني، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

الكشف على 1308 مواطنا في قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ، بمركز كفر الشيخ الحمراء، بتعاون مشترك بين جامعة كفر الشيخ ضمت 14تخصص طبى مختلف، والكشف وصرف العلاج بالمجان، وأوضحت المؤسسة أن القافلة قدمت خدمتها الطبية لـ1308مواطن.

الكشف على 559 مواطنًا في قنا

وفي سياق منفصل، أشارت المؤسسة إلى توقيع الكشف الطبي على 559 مواطنًا في قافلة طبية بقرية القلعية التابعة لمركز أبو تشت بقنا، بتعاون مشترك مع جامعة جنوب الوادي، وضمت القافلة 7 تخصصات طبية مختلفة للكشف وصرف العلاج بالمجان، كما ضمت القافلة قافلة توعوية مهمة عن الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى قافلة توعوية تمريضية عن التغذية وعلاقتها بالأمراض المزمنة.

الكشف على 337 مواطنا في المنوفية

واصل قطار القوافل الطبية مسيرته في محافظة النوفية وبالتحديد في قرية شبشير التابعة لمركز منوف، بتعاون مشترك بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة السادات، إذ جرى تنظيم قافلة طبية لخدمة الأهالي ضمت 3 تخصصات طبية مختلفة، للكشف وصرف العلاج بالمجان، وتم تحويل حالة للكشف في المستشفى وأصدارات القرارات اللازمة لها، وأوضحت المؤسسة أن القافلة قدمت خدماتها لـ337 مواطنا.

الكشف على 1492 مواطنًا في دمياط

وفي محافظة دمياط، جرى تنظيم قافلة طبية بمركز كفر سعد قرية أم الرزق، بتعاون مشترك بين وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة، وضمت القافلة 13 تخصص طبي، وقدمت خدماتها لـ1492 مواطن، وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى الفحص الدقيق إلى المستشفى والتي بلغ عددها 23 حالة.

الكشف على 1492 مواطنًا في الغربية

وفي محافظة الغربية نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في قرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى، قدمت خدماتها لـ 1492مواطن، بتعاون مشترك مع جامعة طنطا، وضمت القافلة 13تخصصا، وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحص دقيق إلى المستشفى والتي بلغ عددها 92 حالة.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن تلك القوافل تأتي في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي.