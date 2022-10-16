التحويلات المرورية بعد غلق ميدان ماجدة بـ6 أكتوبر لمدة عام

سادت حالة من الارتباك لقائدي المركبات المتجهين لمدينة السادس من أكتوبر وتحديدًا بعد إعلان محافظة الجيزة بشكل رسمي غلق كلي لميدان ماجدة الميدان الرئيسي للمدينة وذلك لمدة عام من أجل تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل محطة الحصري.

وبحسب محافظة الجيزة، فالأعمال الإنشائية للمحطة تستلزم إجراء غلق كلي لميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديداً المتجه مـن ميدان ماجدة اتجاه میدان سیتي سكيب والقادم من ميدان سيتي سكيب اتجاه ميدان ماجدة لمدة 12 شهرا علما بأن حركة المرور اتجاه ميدان الحصري وقسم شرطة أكتوبر أول تعمل بكامل طاقتها.

التحويلات المرورية بعد غلق ميدان ماجدة

وذكرت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية بعد غلق ميدان ماجدة بشكل كلي والت جاءت تفاصيلها على هذا النحو:

التحويلة المرورية الأولى

وتم تخصيص التحويلة المرورية الأولى أمام حركة المركبات القادمة من نادي 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه میدان سيتي سكيب الدخول يميناً بشارع التحرير (قبل موقع الغلق مباشرة) استكمال السير بشارع التحرير وصولا حتى ميدان 17 ثم الدوران اتجاه اليسار بميدان 17 باتجاه شارع 17 وصولاً حتى المحور المركزي الموازي بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يميناً اتجاه ميدان سيتي سكيب.

التحويلة المرورية الثانية

وعن التحويلة المرورية الثانية فيمكن للمركبات القادمة من ميدان سيتي سكيب وترغب بالسير اتجاه ميدان الحصرى الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا قبل موقع الغلق بمسافة 150 مترا ثم الدخول يساراً اتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم إستكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصرى .

وجرى التنسيق بين الجهات المعنية لتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

يذكر أن محطة مونوريل الحصري بميدان ماجدة بالمحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر يأتي ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بدايـة مـن محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.