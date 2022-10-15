أسباب تجعل الذهب أكثر المعادن تفضيلا للأشخاص.. لا يتآكل بمرور الوقت

يفضل الكثير من الأشخاص اقتناء الذهب بشكل كبير أكثر من المعادن الأخرى، وهو ما يجعل للذهب أفضلية كبيرة، وجعل الطلب عليه مرتفعا من قبل الكثير من الاشخاص.

تفضيل الذهب عن بقية المعادن

كشفت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب وأسعاره، أن الفترة الأخيرة هناك الكثير من الأشخاص تفضل الذهب عن بقية المعادن، حيث يعتبر الذهب محور اهتمام العديد من الأشخاص من بين جميع المعادن منذ أن تم اكتشافه أول مرة.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن الذهب يتميز بالكثير من المميزات التي جعلت له قيمة مختلفة عن بقية المعادن، ومن أهمها أن الذهب الخام من المعادن النادرة التي يتميز بلونه الذهبي اللامع الذي يميزه عن باقي المعادن فمعظم المعادن الأخرى أما رمادية أو بيضاء في الشكل الخام، والنحاس يشبه الذهب في لونه ولكنه يتحول إلى اللون الأخضر ويتفاعل مع الهواء والماء.

خصائص فريدة تجعله المميز

وأشارت إلى أن الذهب يتميز بخصائص فريدة عن بقية المعادن فهو لا يتفاعل مع أي شيء وغير ضار للجسم ولونه لا يتغير أو يتآكل بمرور الوقت.

كما لفت التقرير إلى أن الذهب يعتبر معدنا غير نادر ومتواجد بكميات كبيرة في الأرض، ولكن عملية استخراجه صعبة ويحتاج إلى تكرير والكثير من الأعمال.

واختتمت المؤسسة إلى أن الذهب يتم استخدامه في التبادل التجاري كعملة وهو ما أعطاه قيمة مادية كبيرة، وكذلك تميزه بأن له فوائد كثيرة في مجالات مختلفة مثل علاج الأمراض وصناعة الأدوية والالكترونيات، وزراعة الأسنان بجانب الصناعات الأساسية زي صناعة المشغولات الذهبية والعملات والسبائك.