بالأسماء.. إصابة 17 طالبا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ملوي بالمنيا

أصيب 17 طالبا إثر انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل مدينة ملوي الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل مدينة ملوي الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي، وإصابة 17 طالبا.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وتبين بالفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 17 طالبا جميعهم من أبناء مركز ملوي وهم يوسف سيد، 12 عاما، وشقيقه أحمد، 11 عاما، عبد الله محمد، 15 عاما، عبد الرحمن كمال، 13 عاما، إبراهيم عاشور، 13 عاما، وشقيقه مصطفى، 16 عاما، ومصطفى علاء، 20 عاما، ومحمد عبد الراضي، 16 عاما، ومؤمن راجح، 11 عاما، ومحمد مبروك، 12 عاما، ويوسف رمضان، 14 عاما، ومحمد ربيع، 12 عاما، ومحمد سليمان، 12 عاما، وحسن نادي، 16 عاما، ويوسف منتصر، 16 عاما، وعبد الرحمن خلف، 15 عاما.

رفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى مركز ملوي العام، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه ارتجاج ونزيف داخلي وكسر بالعمود الفقري.

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، ورجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.