التفاصيل الكاملة لانهيار منزل ملوي.. إنقاذ 4 أطفال من تحت الأنقاض

7 مصابين بينهم 4 أطفال تم إنقاذهم من تحت أنقاض المنزل المنهار في مدينة ملوي بشمال محافظة المنيا، فيما لقي شاب وعمته مصرعهما والجميع من عائلة واحدة كانوا يقطنون بالمنزل المنهار.

وأخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، عقارا مجاورا للمنزل المنهار، وذلك نتيجة تعرضه لتصدع جراء الإنهيار، حيث أرجع سكان المنطقة، سبب انهيار المنزل لحدوث شروخ قبل فترة، حيث يعود إنشائه لأكثر من 50 عاما، وهو مكون من 3 طوابق، ومقام على حوامل وسقف خرساني.

مستشفى ملوي تستقبل 7 مصابين بينهم 4 أطفال

واستقبلت مشرحة مستشفى ملوي، جثة كل من: «خالد صلاح» 35 عاما، وعمته «زينب خليل» 72 عاما، فيما يتلقى العلاج في المستشفى 7 مصابين هم: «محمد صلاح» 43 عاما، وزوجته «مي خلف» 33 عاما، وأبنائهما «مؤمن» 12 عاما، «مالك» 6 سنوات، «ملك» 4 سنوات، «إيمان علي» 30 عاما، زوجة المتوفي، وابنها «هادي» 5 سنوات.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة ووقفت على آثارِ الانهيار، وسألت الجيرانَ الملاصقين، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة المحيطة، وطلبت تحريَّات الشرطة، وسألت المصابين بالمستشفى، وناظرت جثمانَي المتوفييْنِ.

سقوط أجزاء من المنزل قبل انهياره كليا

وذكر بيان النيابة العامة: قد كان حاصل سؤال مَن أمكن سؤالُهم من المصابين حدوث تصدُّعات بدرج السُّلَّمِ والطابق الثاني بالعقار منذ عامٍ ونصف تقريبًا، دون إتخاذ قاطنيه أي إجراء لإصلاحها أو تقديم أو طلبٍ إلى الوحدة المحلية المختصة، وأنه في صباح يوم الواقعة فُوجِئوا بسقوط أجزاءٍ من العقار قبل انهياره كليًّا.

كما كان حاصل الإجراءات التي إتخذتها النيابة العامة أن العقار شُيِّدَ بسبعينيات القرن الماضي، وأنه ثبت من تقرير معاينة الوحدة المحلية أنه لا يوجد ملف إنشاء له بالإدارة الهندسية، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظةِ المنيا لتحديد مدى سلامة العقارات المحيطة إنشائيًّا، وإخلاء قاطنيها مؤقتًا لحين إكمال أعمال الفحص، وجارٍ استكمال التحقيق.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تداعيات الحادث الذي وقع خلف شونة بنك مصر بشارع عاطف بركات المتفرع من شارع المجيدي بمدينة ملوي، حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار، وفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي، كما تم إخلاء المنزل المجاور للعقار المنهار، حرصاً على سلامة المواطنين.

وزار الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المصابين بمستشفى ملوي العام، حيث وجه بضرورة توفير كامل الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء.