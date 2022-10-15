الجامعات الخاصة: فتح باب القبول مرة أخرى منتصف العام الدراسي

قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن وزارة التعليم العالي أغلقت باب التسجيل للتقدم والالتحاق بالكليات المختلفة وفقاً للحدود الدنيا و الضوابط و القرارات التي أقرها «الأعلى للجامعات» برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح «سرحان» أنه من المقرر فتح باب التسجيل مرة أخرى للطلاب الراغبين في التحويل منتصف العام الدراسي الجاري بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وقال رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة يتم تحديده من قبل الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وأن الجامعات التزمت بالضوابط والإجراءات والقرارات التي حددتها الوزارة فيما يتعلق بضوابط المقبولين والمرشحين للكليات.

انتظام الدراسة في الجامعات

وفي السياق ذاته، تنتظم الجامعات الحكومية والخاصة حفلات استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجاري 2022-2023 وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق إجراءات فيروس كورونا.