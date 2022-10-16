أهم المأكولات التي يحتاجها دماغ الطفل للنشاط والحيوية

حددت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كيمياء حيوية التغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أهم المأكولات التي يحتاجها دماغ الطفل والأغذية المفيدة للتركيز وتحسين الاستيعاب في أطفال المدارس، مؤكدة أن البليلة من الأطعمة المفضلة في فصل الشتاء ولها قدرة على التقليل من خطر الإصابة بالزهايمر ويفضل استخدام القمح الكامل وليس المقشور في تجهيزها.

البيض من أهم مصادر البروتين

وأضافت «عبده» لـ«الوطن»، أن أهم المأكولات تتمثل في البيض الذي يعتبر من أهم مصادر البروتين، ويعتبر البروتين الموجود في البيض من أعلى وأفضل أنواع البروتينات الذي يساعد بدوره في تحسين الصحة العامة للطفل كما أنه غني بفيتامين «A وD»، وعناصر مفيدة مثل اللوتين ويحتوي صفار البيض على الكولين الذي يعزز الذاكرة، ويمكن تقديمه كوجبة غذائية مع بعض الخضروات الطازجه صباحاً مع وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة.

وأكدت أن من ضمن الأغذية الجيدة الشوفان الذي يعد أحد مصادر الطاقة وتحفيز الدماغ فهو غني بفيتامينات «ب» وفيتامين «هـ»، كما أنه يحتوي على الزنك المفيد لصحة الدماغ، ويمكن خلط الشوفان أو دقيق الشوفان بالفواكه، كالموز، والتفاح، والعنب، بالإضافة إلى اللوز، حيث تقدم للطفل كوجبة مليئة بالألياف، التي تزيد من الشعور بالامتلاء وتقلل من استهلاكهم لوجبات خفيفة غير صحية.

البليلة من الأطعمة المفضلة في فصل الشتاء

وتشمل أيضاً الأغذية الفشار الذي يحتوي على فيتامين «B» والحديد وحمض الفوليك والسيلينيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم كما يحتوي على المنجنيز الذي يساهم في تكوين الإنزيمات ويعمل على تحسين الذاكرة والبليلة وهي من الأطعمة المفضلة في فصل الشتاء، وأكثر الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء، فضلاً عن احتوائها على نسبة عالية من الألياف وتسهل عملية الهضم وتعمل على تقويه المناعة لاحتوائها على المعادن مثل الحديد والزنك والفوسفور، وتقوي الجهاز المناعي للجسم، ومفيده للذاكرة تعمل على تنشيط خلايا المخ، فضلاً عن قدرتها على التقليل من خطر الإصابة بالزهايمر ويفضل استخدام القمح الكامل وليس المقشور في تجهيزها نظراً لاحتوائها على كل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف والتي يفقد الكثير منها اثناء عملية التقشير.