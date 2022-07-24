«صحة النواب»: حسم قرار تطعيم أطفال المدارس بـ«اللقاح المزدوج» في أكتوبر

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، أنَّ تطعيم أطفال المدارس بلقاحات كورونا سيكون مرهونًا بما سيتمّ الإعلان عنه من قبل منظمة الصحة العالمية، بشأن إطلاق التطعيم باللقاح المزودج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأشار «حاتم» إلى أنَّ هذا الإجراء سيتمّ الإعلان عنه في أكتوبر المقبل في ضوء ما ستسفر عنه المتحوّرات الجديدة لفيروس كورونا، لاسيما أنَّه حتى الوقت الراهن لم يحسم بعد متى سينتهي العالم من جائحة كورونا، موضحًا أنَّه بناء على ما سوف يعلن من الصحة العالمية سوف يتمّ حسم تطعيم طلبة المدارس باللقاح المزدوج ضد كورونا والإنفلونزا معًا.

تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كورونا

وقال رئيس لجنة الصحة إنَّ الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا عالميًا تمّ السيطرة عليه، بالرغم من زيادة حالات الإصابة في الفترة الأخيرة، بسبب تخفيف إجراءات الحظر التي تمّ اتخاذها منذ ظهور الجائحة، لافتا إلى أنَّ الموجة السادسة من فيروس كورونا والمنتشرة داخل مصر ليست مقلقة رغم زيادة عدد الإصابات.

بروتوكول علاج كورونا داخل المنزل

وتابع: «95% من الحالات المصابة تتلقى بروتوكول العلاج داخل المنزل، لاسيما وأن أعراض أوميكرون تتشابه بشكل كبير مع أعراض الإنفلونزا وهي السخونية والصداع وإحساس بالتعب في الجسم»، مبينًا أنَّ أغلب الحالات يتمّ شفائها ولا تحتاج المتابعة داخل مستشفيات العزل.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنَّ الـ5% المتبقية من الحالات المصابة بفيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وتحتاج إلى الرعاية والمتابعة.

حقيقة منح الحوامل لقاحات كورونا

وحول منح الحوامل لقاحات كورونا، قال رئيس لجنة الصحة إنَّ الوضع آمن في مصر حتى الآن، وليس هناك حاجة للقلق، وبالتالي منح جرعات من لقاحات كورونا للحوامل ليس ضروريًا، ناصحًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بالفيروس سواء باستخدام الكمامة الطبية وغسل اليدين وتطهيرها والابتعاد عن التجمعات.

يُشار إلى أنَّ مصر تشهد حاليًا الموجة السادسة من فيروس كورونا، إذ تزايدت حالات الإصابة مؤخرًا بسبب فترة الصيف وعدم اهتمام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكورونا.