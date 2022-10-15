«الكهرباء»: 338.3 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لدعم التنمية في جنوب الصعيد

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء سعي الشركة لتحقيق الأهداف المخططة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، من أجل تقديم أفضل خدمة للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي ليكون عوناً في دفع قاطرة التنمية بالبلاد بالمحافظات الواقعة بنطاق الشركة «سوهاج - قنا - أسوان - الاقصر».

خطة الشركة الاستثمارية الممولة ذاتياً

وأشار رئيس شركة مصر العليا خلال استعراضه تقرير نشاط الشركة عن العام المالي 2021/2022 في مجال النشاط الفني إلى أنه في مجال خطة الشركة الاستثمارية الممولة ذاتياً جرى تنفيذ الخطة الاستثمارية الذاتية الممولة من موارد الشركة بإجمالي مبلغ 338.310 مليون جنيه من المعتمد 335.863 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 101%.

تنفيذ مشروعات لحساب الغير بإجمالي 640.927 مليون جنيه

قال «صدقي» إنه في مجال خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية جرى تغيير الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لـ 26 عملية بإجمالي أطوال 9.489 كم، لافتا إلى أنه في مجال المشروعات المنفذة للغير جرى تنفيذ مشروعات لحساب الغير بإجمالي 640.927 مليون جنيه من مستهدف بقيمة 396 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 162%.

مراجعة عدادات استهلاك الطاقة

أضاف «صدقي»، إلى أنه في مجال العدادات بلغ إجمالي عدد المشتركين لعدادات مسبقة الدفع 1098188 مشتركا وفي مجال تحسين نسبة الفقد التجاري جرى تنفيذ خطة لمراجعة استهلاكات وتوصيلات كافة الأغراض من خلال مراجعة عدادات استهلاك الطاقة للأغراض الآتية «محطات المحولات والوقوف على حقيقة ودقة الطاقة المشتراة - محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والقوى المحركة والري الأهلي -الإنارة العامة- المصالح الحكومية- العدادات المعطلة والمغلقة والمؤجلة- دور العبادة».

الانتهاء من تطوير 48 فرع خدمة العملاء

وفي مجال تحسين خدمة العملاء، سعت الشركة إلى الارتقاء بخدمة المواطنين وتحسين وتطوير وإنشاء مراكز الخدمة للمواطنين، وتطوير 52 فرعا، جرى تفعيل 26 خدمة على موقع المنصة الالكترونية حيث تلقت 168629 طلبا وجرى إغلاق 103499 طلبا وتركيب 114160 عداد، لافتًا إلى تم الانتهاء من ربط البيانات المكانية للمشتركين برقم الوحدة الموحد لقطاعي الأقصر وأسوان بالكامل أما قطاعي قنا وسوهاج بنسبة 53% وحصر وتكويد مهمات الشبكة الكهربائية للجهدين «المتوسط - المنخفض»، حيث تم الانتهاء من تكويد المحطات ولوحات التوزيع بنسبة 100% أما المحولات بنسبة 72%.