مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمياه بالمراكز والقرى في الشرقية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها، خلال الأسبوع الحالي ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة، تسهيلًا على كبار السن وممن يصعب عليهم التوجه إلى الفروع ضمن برنامج الشركة «خدماتنا لحد عندك».

وأشارت شركة مياه الشرب، إلى أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة مزودة بأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية التي تتيح للعميل الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها دون الحاجة إلى التواجد في مقر الشركة، لافتًا إلى أن خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة تشمل الآتي: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة المياه بالشرقية، موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال الأسبوع الحالي في المراكز والقرى الآتية:

- قطاع المركز - قرية كفر يوسف، اليوم الإثنين.

- قرية بهنباي، من الثلاثاء للخميس.

- قطاع ديرب نجم - قرية كفر الجنيدي، اليوم الإثنين.

- قرية الديسة يوم الثلاثاء.

- قرية صفط زريق، يومي الأربعاء والخميس.

- قطاع الحسينية - قرية بحر البقر، جميع أيام الأسبوع.