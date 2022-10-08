مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز اليوم

اعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مواعيد وأماكن وجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز والمناطق الواقعة في نطاق عملها، اليوم، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

التيسير على المواطنين من كبار السن

وكشفت شركة مياه الشرب عن أماكن وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها؛ للتيسيرعلى المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء كالآتي.

- قطاع سيارة شرق: أمام فرع سيدي بشر أمام الأمن المركزي من الساعة العاشرة صباح حتى الثالثة عصرا.

- قطاع سيارة وسط: بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من الساعة العاشرة صباح حتى الثالثة عصرا.

- قطاع سيارة غرب: أمام فرع العجمي بالبيطاش من الساعة العاشرة صباح حتى الثالثة عصرا.

آلية التواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقله كالآتي.

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقله للمواطنين

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم للمواطنين الخدمات الآتية «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، ونوّه بوجود فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة؛ للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق؛ لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.