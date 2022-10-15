الكهرباء: 10 ماكينات طوارئ لتأمين تغذية مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، باستاد الأهلى والسلام، بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

تجارب تأمين التغذية الكهربائية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية

وأكد المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في بيان، أن الشركة تقوم بعمل التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية بين فريقي الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي قبل انطلاق المباراة رسميا بساعتين، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة

قال المهندس إبراهيم كامل رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد، والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه جرى تدعيم استاد السلام بـ7 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة.

إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب

وأوضح رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد السلام، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ

فيما قامت لجنة من إدارة شبكات السلام برئاسة المهندس تامر الديب ونائبة المهندس محمد صدقة بالتنسيق مع ادارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة.