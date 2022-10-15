ضبط شخص يقود سيارته برعونة في العاشر من رمضان

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق تيك توك، يستعرض خلاله صاحب الحساب قيامه بقيادة سيارته الخاصة بسرعة زائدة ودون لوحات معدنية وتثبيته زجاج ملون حاجب للرؤية.

وبالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان في الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

المتهم يعترف بتفاصيل الواقعة

وبمواجهته اعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وأن الواقعة تعود إلى أكثر من عام، وأنه باع السيارة، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.