إيقاف سائق قطار وتحويله للتحقيق لنشره بثا مباشرا من داخل كابينة أثناء القيادة

وجه الفريق كامل الوزير/ وزير النقل، بالتحقيق أحد قائدي القطارات بهيئة السكة الحديد المصرية، الذي نشر بثا مباشرا من داخل كابينة القيادة، أثناء قيادته أحد القطارات، وجرى تناول مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزارة النقل توضح

وأصدرت وزارة النقل، بيانا اليوم، فور رصد أحد مقاطع الفيديو، الذي جرى تداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وجه الفريق مهندس كامل الوزير، بإجراء تحقيق فوري مع قائد القطار، لمخالفته تعليمات ولائحة هيئة السكك الحديدية، وأثبتت نتائج التحقيق حدوث الواقعة، من قائد قطار رقم 990 (القاهرة/ سوهاج)- جرار 2565 GE، وذلك يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، وعليه أصدر رئيس هيئة السكك الحديدية، قرارا بإيقاف قائد القطار مع صرف نصف الأجر الأساسي فقط.

الالتزام بكل معايير السلامة والأمان

وأكدت وزارة النقل، أن تعليمات الفريق مهندس وزير النقل المستمرة، هي الالتزام التام بلائحة السكة الحديد، والانضباط التام في العمل، والالتزام بكل معايير السلامة والأمان، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ، خاصة مع التطور الكبير في مستوى مرفق السكه الحديد، والذي يجب أن يتسابق كل العاملين به، لتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة لجمهور الركاب.