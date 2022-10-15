«الخارجية»: نتواصل بشكل يومي مع المصريين في أوكرانيا

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث بِاسم وزارة الخارجية، إن الوضع الأمني على الحدود الأوكرانية الروسية اشتعل وبقوة خلال الأيام الأخيرة بسبب عمليات القصف بين الجانبين، بينما تقوم السفارة المصرية في كييف بالتواصل الدائم والمستمر مع المصريين الموجودين هناك: «حصل عملية إجلاء كاملة للمصريين من أوكرانيا بواقع أكثر من ألفين مصري».

أبوزيد: عدد المصريين في أوكرانيا لا يتجاوز الـ500 شخص

وأضاف «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن عدد المصريين المتبقين في أوكرانيا ورفضوا المجيء مرة أخرى إلى مصر لا يزيد عددهم على 500 شخص، وتتواصل معهم الوزارة بشكل دائم: «أكدنا عليهم ضرورة مغادرة البلاد في أسرع وقت وتجنب المناطق التي بها مخاطر».

1100 طالب مصري بإحدى المناطق الحدودية

واستطرد: «وزارة الخارجية أصدرت بيانا منذ يومين تطالب المصريين هناك بضرورة المغادرة وأهمية تجنب مناطق الصراع تحسبا لحدوث أية مستجدات، وممرات المغادرة موجودة بالفعل ومعروفة للمصريين بالخارج، ولدينا أكثر من 1100 طالب مصري بإحدى المناطق الحدودية ما بين أوكرانيا وروسيا وخيرناهم ما بين العودة لمصر أو استكمال دراستهم في مدن أخرى روسية أو أوكرانية».

وأوضح أن الوزارة طالبت الطلاب المصريين الموجودين في أوكرانيا وروسيا بتحديث بياناتهم حتى تتمكن الوزارة من التواصل معهم بشكل يومي للاطمئنان عليهم وإعلامهم بكل المستجدات التي يحتاجونها: «بنطالبهم بتحديث بيانتهم حتى نتابعهم بشكل يومي ونتابع أوضاعهم».