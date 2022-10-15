مراسلو «القاهرة الإخبارية» في كل مكان.. برلين وواشنطن وموسكو «فيديو»

نشر الحساب الرسمي لقناة «القاهرة الإخبارية» على «فيس بوك» برومو جديد للقناة قبل انطلاقها تحت عنوان «من برلين.. هنا القاهرة عاصمة الخبر.. قريبًا.. القاهرة الإخبارية»، في إشارة لوجود مراسلين للقناة في كل مكان.

القاهرة الإخبارية تعلن وجودها في واشنطن

كما نشر الحساب الرسمي لقناة القاهرة الإخبارية عدة برومهات جديدة من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، والخرطوم عاصمة السودان وبكين عاصمة الصين، وبيروت عاصمة لبنان، في إشارة لاتساع شبكة المراسلين حول العالم.

مذيعو القاهرة الإخبارية

وتضم قناة «القاهرة الإخبارية» نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V.

واستعرض فيديو نشرته قناة «إكسترا نيوز» عبر «يوتيوب»، مراسلي قناة القاهرة الإخبارية من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسل التي تحتوي على مقر الاتحاد الأوروبي، ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والعاصمة الألمانية برلين، وتونس، والعاصمة السورية دمشق، والعاصمة الروسية موسكو، والعاصمة اللبنانية بيروت، والعاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الكينية نيروبي، والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن، ومدينة مارسيليا الفرنسية، والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة.