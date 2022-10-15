مصرع حارس عقار صعقا بالكهرباء في العمرانية.. موتور مياه السبب

لقى حارس عقار مصرعه، أثناء نزحه كمية من المياه المتراكمة، تعرض لصعق كهربائي من إحدى الوصلات بموتور المياه، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، اخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، مفاده بتلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة حارس عقار مقيم دائرة القسم، صعقا بالكهرباء.

على الفور أمر انتقل المقدم أحمد ماهر والقوة المرافقة له، وبالفحص، تبين تواجد جثمان المتوفى حارس العقار 31 سنة، مسجى على سرير غرفته، مرتديا كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة.

نزح كمية من المياه المتراكمة تعرض لصعق كهربائى

بسؤال شقيقه 37 سنة عامل ومقيم دائرة القسم، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بالنزول للبدروم، العقار لنزح كمية من المياه المتراكمة، تعرض لصعق كهربائي من إحدى الوصلات بموتور المياه المتواجد بالبدروم، ما أدى إلى وفاته، ولا يتهم او يشتبه فى وفاته جنائيا، وبسؤال صاحب محل منظفات بذات العقار، أيد ما جاء بالفحص.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.