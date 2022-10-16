طوارئ ومكافحة البلاستيك واستبعاد مديرة مدرسة.. أحداث لا تفوتك في المحافظات

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان أبرزها إطلاق مبادرة بيئية بعنوان «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» وإعلان الطوارئ في بعض محافظات لمواجهة سقوط الأمطار، اليوم، واستبعاد مديرة مدرسة في البحيرة لرفضها تسليم الكتب لأحد الطلاب.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل هذه الأحداث الواقعة على مدار 24 ساعة.

إطلاق مبادرة بيئية في الإسكندرية

أطلقت محافظة الإسكندرية مبادرة «الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيك» بالتعاون مع وزارة البيئة لتقليل حجم استخدام الأكياس البلاستيكية، حيث أشار اللواء محمد الشريف، المحافظ إلى وجود توجيه بعدم استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام لافتًا إلى دعوة النواب وسلاسل المطاعم لتنفيذ المبادرة.

إعلان الطوارئ في المحافظات لمواجهة الطوارئ

أعلنت بعض المحافظات وهي «الإسكندرية، والمنيا، والقليوبية» حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار اليوم حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث من المنتظر سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المدن.

وشهدت الإسكندرية غيوم وسحب كثيفة، بالإضافة إلى هدوء البحر وبعض العواصف الترابية البسيطة، مع اعتدال حرارة الجو، حيث أقبل الناس على الجلوس على الكورنيش وصيد السمك.

استبعد مديرة مدرسة في البحيرة

استبعد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة مديرة مدرسة إبراهيم عبد العال للتعليم الأساسي في إدارة بندر كفر الدوار التعليمية وأحالها للتحقيق لعدم تسليمها الكتب المدرسية لأحد التلاميذ بالمخالفة للقرارات الوزارية بتسليم الكتب للتلاميذ وعدم ربطها بسداد المصروفات، واكتشف ذلك خلال جولته التفقدية في المديرسة للاطئنان على موقف تسليم الكتب المدرسية وتحقيق الانضباط الإداري.