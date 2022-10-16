خريطة سقوط الأمطار اليوم في المحافظات.. 13 منطقة ومدينة

يستمر تأثر جمهورية مصر العربية بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يصاحب ذلك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا مما يعمل على توفر الرطوبة وتكوين سحب منخفضة ومتوسطة، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق من البلاد وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، التي أوضحت فرصة سقوط الأمطار على عدة مدن مصرية بلغت 14 مدينة، وذلك بنسب تتراوح ما بين 40% و70% لأمطار متوسطة وخفيفة.

خريطة سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 70%

مدينة السلوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بفرصة حدوث 70 %

محافظة مطروح أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بفرصة حدوث 70 %

محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بفرصة حدوث 70 %

محافظة البحيرة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بفرصة حدوث 70 %

محافظة كفر الشيخ أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بفرصة حدوث 70 %

خريطة سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 40%

محافظة الدقهلية أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

محافظة الغربية أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

محافظة الشرقية أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

محافظة المنوفية أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

محافظة دمياط أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

مدن القناة أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

القاهرة الكبرى أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

شمال الصعيد أمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%

نصائح الأرصاد

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بالقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار منعا للانزلاق وفحص مساحات السيارة والتأكد من عملها وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة .