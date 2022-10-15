«الأرصاد»: نشهد أول منخفض جوى في خريف 2022 ويستمر حتى الاثنين

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت عن مرور مصر بأول منخفض جوي في خريف عام 2022، إذ أن هذا المنخفض، متمركز على البحر المتوسط، وأثر بأمطار غزيرة تسببت في وجود طوفان في اليونان، وجزيرة كريت، «المنخفض يتحرك تدريجيا إلى السواحل المصرية، والمنخفض الجوى سيستمر حتى الاثنين المقبل».

شاكر: المنخفض الجوي أثر في مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة

أضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنخفض بدأت محافظات مرسي مطروح والإسكندرية والبحيرة بالتأثر به، حتى امتدت تأثيراته إلى المنوفية والغربية، «حتى الآن الأمطار بتعتبر ما بين خفيفة إلى متوسطة».

شاكر: خلال الساعات القادمة متوقع أن تكون الأمطار متوسطة

واستطردت: «خلال الساعات المقبلة، متوقع أن تكون الأمطار متوسطة، قد تكون رعدية على المناطق الشمالية السالف ذكرها منها السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ولكن ستكون الأمطار متوسطة الشدة ولن تتسبب في حالات من قلق أو مشكلات».

وأوضحت أنه خلال مع تقدم ساعات الليل وفي الصباح الباكر فقد تصل الأمطار إلى مناطق متفرقه من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد، لكنها ستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة، «ممكن نشعر بضربات الرعد والبرق مع تلك الأمطار الخفيفة، وده أول منخفض جوي في خريف هذا العام».

وتابعت: «فيه اهتمام واضح من كل الجهات المعنية بتحذيرات الأرصاد الجوية، ولازم كل الجهات المعنية والمحافظات تستعد بشكل واضح جدا للحالات الجوية خاصة مع سقوط الأمطار، ومع السنوات الأخيرة بدأنا نشوف كميات من الأمطار غير معتادين عليها».