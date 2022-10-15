الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا: «تجنبوا ملامسة أعمدة الإنارة»

مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من اضطرابات في الأحوال الجوية يتخللها سقوط أمطار على عدة أنحاء، بداية من اليوم السبت، إذ تشهد البلاد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة، لترتفع عمليات البحث حول أماكن سقوط الأمطار غدا، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ اللازم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب بيان رسمي صدر عن هيئة الأرصاد اليوم، أماكن سقوط الأمطار غدا ستكون على معظم الأنحاء، إذ يتوقع أن تسقط أمطار من خفيفة لمتوسطة بنسبة 70% على السلوم ومطروح والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

بينما تكون الأمطار خفيفة بنسبة 40% في الفترة الصباحية على الدقهلية، والغربية والشرقية، والمنوفية، ودمياط ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

إرشادات الأرصاد للمواطنين خلال سقوط الأمطار

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بالقيادة بهدوء خاصة خلال فترات سقوط الأمطار، تجنبًا لانزلاق السيارة.

- وضرورة التأكد من سلامة مساح السيارات.

- تجنب الأماكن التي تتراكم بها تجمعات المياه.

- الابتعاد عن ملامسة أعمدة الإنارة تجنبًا للصواعق الكهربية.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس قال خبراء الأرصاد، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وكشف خبراء الأرصاد عن توقعاتهم لدرجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 27- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 36- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.