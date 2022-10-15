الغرف السياحية: نستهدف عددا من المقاصد الجديدة خلال الفترة المقبلة

قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبدأ الترويج للسياحة المصرية، ضرورة التواجد المكثف في المحافل والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد اعتاد على هذا الأمر، «بنكون متواجدين بكل مقوماتنا الفريدة من نوعها لجذب السائح إلى المقصد السياحي المصري، ونعطي صورة ذهنية جيدة».

غنيم: الأمن والأمان أكثر شيء يجذب السائحين

أضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن اتحاد الغرف السياحية مع تواجده في المحافل الدولية، دائما يسعى للتأكيد على كون المقصد السياحي المصري مطلوب ومستمر، وهناك أمن وأمان في مصر كونهما أهم شيئين يبحث عنهما السائح.

غنيم: كنا بنعاني السنوات الماضية من الإرهاب

واستطرد: «كنا بنعاني السنوات الماضية من الإرهاب، وبدأ يكون فيه دعاية مضاده، والحمد لله بقينا على أرض صلبة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفيره للأمن والأمان لنا اللي أتاح لينا جميعا التسويق بكل حرية وامن وثقة لكل المقاصد السياحية المصرية».

وأوضح أن الاتحاد حاليا يسعي إلى توسيع دائرة التسويق السياحي من خلال استهداف أسواق سياحية جديدة لم يكن معتاده مجيئها إلى مصر، «احنا ذهبنا إلى سوق أمريكا الاتينية وكان أحد الأهداف الهامة للاتحاد، وفيها نسبة قوية جدا من المواطنين شغوفين برؤية أرض الكنانة والأثار المصرية، وأحنا متواجدين هناك بكثافة».

وتابع: «المشكلة اللي عندنا أزلية لأننا لا نستطيع توفير الشركات الناقلة للسياح، لأنه وبتوفير تلك الشركات فيحل أكثر من 60% من المشكلة الأساسية وهو مجئ السائح إلى أرض مصر».