«خالد» يؤسس شركة لتركيب الألواح الشمسية بالمنازل: هتراقبها بالموبايل

يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تسببا في الاحتباس الحراري، لذا فإن اللجوء لمحطات الطاقة الشمسية أمر ضروري، وتسعى الدولة في تطبيقه، كما أن هناك شبابا طموحا للغاية بدأ في نشر ثقافة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بخامات مصرية أعلى أسطح المنازل.

بدأ مشروعه بمساعدة والده

كشف خالد رفاعي، صاحب إحدى الشركات المتخصصة في الألواح الشمسية، تفاصيل أسهل نظام للطاقة الشمسية في مصر، قائلا إنه بدأ مشروعه للطاقة الشمسية بمساعدة والده لتصنيع الألواح وتركيبها ببعض المناطق، لافتا إلى أنه تخصص في تركيب الألواح الشمسية بالمنازل ما أتاح له التعرف بشكل أكبر لهذا القطاع، ووجد فيه شغفه، بحسب تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

وأضاف «رفاعي» أن الطاقة الشمسية تُقسم لـ3 أقسام، وهي القسم الزراعي، والقسم التجاري مثل المولات والمستشفيات والمصانع، والقسم المنزلي، والذي ينظر له بأنه قسم صعب، وما يسعى له أن يحول هذه الصعوبة لشيء سهل، «هتطلب الطاقة الشمسية وأنت قاعد في البيت، وتمولها من البيت وتراقبها من الموبايل».

الطلب على الألواح الشمسية تتزايد

ولفت إلى أن مصر من أكثر البلاد المشمسة، وبالتالي هذا يشجع بأن تكون هناك ألواح لـ الطاقة الشمسية أعلى كل سطح منزلي، متابعا: «بدأنا بـ3 منازل من سنة، والنهاردة عملنا أكتر من 100 منزل في خلال سنة، ودة دليل على الطلب المتزايد».