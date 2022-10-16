مصرع وإصابة 35 شخصا في انقلاب حافلة وحريق بكولومبيا وتركيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، أسفرت عن مصرع وإصابة 35 شخصا، جراء انقلاب حافلة في جنوب غربي كولومبيا، وحريق اندلع في حي «فيكيرتيبه» بمنطقة «كاديكوي» في مدينة «إسطنبول» التركية.

14 من ضحايا حادث حافلة كولومبيا كانوا من الرجال

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وأصيب 15 آخرون، أمس السبت، جراء انقلاب حافلة على طريق سريع في جنوب غربي كولومبيا، فيما تعرفت السلطات الكولومبية، على 12 من الضحايا و14 من الضحايا كانوا من الرجال والـ6 الباقين من النساء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كولومبية.

وكانت الحافلة تتنقل بين مدينتي «توماكو» الواقعة في جنوب غربي البلاد، و«كالي» شمال شرقي كولومبيا، فيما فقد قائد الحافلة السيطرة عند الخروج من منعطف تصعب فيه الرؤية بسبب الضباب.

واستغرق عناصر الإنقاذ، أكثر من 9 ساعات لنقل المصابين إلى مختلف مستشفيات المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

من جانبه، قال المسؤول عن المرور والنقل في الشرطة الكولومبية الوطنية، الكولونيل أوسكار لامبريا، إن الفرضية تعرض الحافلة إلى عطل في نظام المكابح، يتم التحقيق فيها.

وفي تركيا، اندلع حريق كبير مساء أمس السبت، في حي «فيكيرتيبه» بمنطقة «كاديكوي» على الجانب الآسيوي من مدينة «إسطنبول»، دون أي خسائر في الأرواح، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن النيران، كادت تلتهم برجا سكنيا من 24 طابقا.

رئيس بلدية «إسطنبول»: فتح السلطات تحقيقا حول الحادث

وأشارت «دائرة الإطفاء» في مدينة «إسطنبول» التركية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى إجلاء كل من في المبنى وإخماد الحريق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس بلدية «إسطنبول»، أكرم إمام أوغلو، عن سبب اندلاع الحريق، إنه غير معروف بعد، مشيرا إلى فتح السلطات تحقيقا حول الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل لقطات مرعبة للألسنة النيران في البرج السكني في مدينة «إسطنبول» التركية.

وفي سياق متصل، شهد عملاقا التكنولوجيا في كوريا الجنوبية «كاكاو» و«نايفر»، عطلا في الخدمة، أمس السبت بسبب حريق في مركز بيانات.ويضم المبنى مراكز البيانات الخاصة بكل من الشركيتن الجنوبيتين.

خطأ في تسجيل الدخول بـ«كاكاو توك»

واندلع الحريق فى حوالى الساعة 3:33 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في مبنى «أس كاي سي أند سي» جنوب العاصمة «سول»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت شركة «كاكاو»، إلى حدوث فشل في تسليم الرسائل وخطأ في تسجيل الدخول في «كاكاو توك»، أكبر منصة تبادل الرسائل للهاتف المحمول في كوريا الجنوبية.

من جانبها، قالت «نايفر»، إنه تم الإبلاغ عن تعطل جزئي في خدمات التسوق، بينها «شوبينج لايف».