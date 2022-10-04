أخبار أمريكا: ترامب يطلب تعويضات بـ 475 مليون دولار من «CNN».. وبايدن يتوعد إيران

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث متعلقة بملفات هامة تشهدها «واشنطن» سواء على المستوى الداخلي، منها رفع رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، شكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير، أو المستوى الخارحجي المتعلق بملف «طهران» وما تشهده من تطورات الأمر الذي دفع الرئيس جو بايدن،إلى الإعلان عن عقوبات جديدة ستفرضها الولايات المتحدة على إيران الأسبوع الجاري.

ورفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بتهمة التشهير،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترامب: «سي إن إن» صعدت حملة تشهير ضدي مؤخرًا

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن «سي إن إن» صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، خشية ‏ترشحه لإعادة انتخابه في 2024.‏وقال ترامب، إن الشبكة الإخبارية الأمريكية، استخدمت تسميات تشهيرية ضده مثل: «عنصري- تابع لروسيا-متمرد- هتلر».

وطالب ترامب، في الدعوى أمام محكمة أمريكية بولاية فلوريدا، الشبكة الإخبارية الأمريكية، بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار، وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن «سي إن إن» استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسياً.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شبكة «سي إن إن» الإخبارية بشكل خاص لاستخدامها تعبير الكذبة الكبرى للحديث عن مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سرقها، رئيس البلاد الحالي،جو بايدن منه.

بايدن: «واشنطن» ستواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين

وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «واشنطن» ستفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية الأحداث التي تشهدها في البلاد، وقال في بيان إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض الأسبوع الجاري تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف بايدن، أن «واشنطن»، ستواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحرية.

«واشنطن» تطالب الحوثيين بمواصلة التفاوض بحسن نية

وفي ملف «الشرق الأوسط»، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بدعم الحكومة اليمنية الشرعية لمقترح تمديد الهدنة الأممية، رافضة خطاب الحوثيين الذي يهدد السفن التجارية والشركات النفطية بالمنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعربت الوزارة الأمريكية عن قلقها من عدم التوصل لاتفاق بتمديد الهدنة في اليمن، مطالبة الحوثيين، بمواصلة التفاوض بحسن نية.