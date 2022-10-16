«التنمية المحلية»: زراعة 79.7 مليون شجرة على مدار 7 سنوات لمواجهة أزمة المناخ 

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تنسّق مع المحافظات للإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، المقرر تنفيذها على مدار 7 سنوات اعتبارا من العام المالي الحالي، موضحا أنّ الوزارة تختص بزراعة 79.7 مليون شجرة، بينما تتولى وزارتي الإسكان والبيئة، زراعة 20.3 مليون شجرة.

وأوضح آمنة، في بيان عن وزارة التنمية المحلية اليوم، أنّ زراعة الشجر تأتي في إطار جهود الدولة بملف المناخ، تزامنا مع انطلاق مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ COP27، حيث تستهدف المبادرة زراعة الـ100 مليون شجرة في 9900 موقع، على مساحات تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية وحدائق.

مبادرة 100 مليون شجرة

وتابع أنّ الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تزرعها الوزارة، إضافة إلى 2,7 تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أنّ المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل في مجال زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

حملة تشجير موسعة على جانب الطرق السريعة

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنّ العمل يبدأ في مبادرة «100 مليون شجرة» بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، موضحا أنّه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و670 ألفا بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألفا بالبحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و 434 ألفا بسوهاج، و334 ألفا بالقليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ، و245 ألفا بالإسكندرية والمنوفية، و261 ألفا بالغربية، و206 آلاف بأسيوط، و224 ألفا ببني سويف، و272 ألفا بالإسماعيلية، و215 ألفا بمحافظة المنيا.

ولفت آمنة، إلى أنّه سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لري الأشجار وتجميل الكباري والجسور باستخدام أشجار الزينة، ودهان واجهات العقارات والمباني المطلة على تلك الكباري والجسور.

ووجّه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب ورجال الأعمال، للترويج لمبادرة «100 مليون شجرة»، وزراعة الأشجار على الطرق والجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، وكذا المناطق الصناعية، والظهير الصحراوي للمحافظات، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع دراسة زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادي سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار خشبية، وفقا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

إنشاء الحدائق المركزية بالمدن الرئيسية والفرعية

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة، مؤكدا أنّه سيتم البدء خلال المرحلة الحالية بإنشاء حدائق مركزية في عواصم المحافظات الكبرى.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّه سيتم إعداد تقارير دورية عن إجراءات المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التي تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.