«الأعلى للثقافة» يصدر «ثقافة الواقع المعزز.. التطبيقات وفرص المستقبل»

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وضمن سلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، عدد «ثقافة الواقع المعزز.. التطبيقات وفرص المستقبل» للمؤلفة نرمين محمد خيرت.

تقنيات الواقع المعزز

وقال الدكتور زياد عبدالتواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، في بيان، إنّ تقنيات الواقع المعزز Augmented Reality تقوم على أنّها التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات الموجودة في العالم الرقمي، وما يشمله من أنظمة فنية وقواعد بيانات، حيث يتم هذا الإسقاط في بيئة المستخدم الحقيقية أو الواقعية، ورغم أنّ بدايات الواقع المعزز تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، فإنّ التطور الكبير الحادث في سرعات شبكات المعلومات وخاصة شبكة الإنترنت وزيادة المحتوى الموجود بها وزيادة الإقبال عليها والتفاعل من خلالها لأداء الأعمال التقليدية أسهم بدرجة كبيرة في تطور هذا المجال ودخل بقوة عنصرًا مساعدًا لإتمام العديد من الأنشطة المهمة.

وأضاف هيثم يونس، مدير إدارة الموقع الإلكتروني بالمجلس الأعلى للثقافة، أنّ الكتاب يعرض تقنيات الواقع المعزز والمجالات المختلفة لتطبيقاته، ومنها مجال التعليم والصحة والسياحة والألعاب والطباعة والتغليف والتصميمات الهندسية والمجال الصناعي أيضًا، ويتوقع زيادة درجة الاعتمادية على تلك التقنية كجزء أساسي في مستقبل التواصل الاجتماعي، خاصة مع بدء الإعلان عن نمط الميتافيرس الجديد.

سلسلة الكتاب الأول

يذكر أنّ السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويديرها الدكتورة نعيمة عاشور، والدكتور علي الشيخ، وسكرتارية تحرير سها صفوت.