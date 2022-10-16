إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «الجيزة - أسيوط»

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي «الجيزة - أسيوط»، بالقرب من محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة عقب الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى مرفقا إسعاف بني سويف والفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي «الجيزة - أسيوط»، قرب منطقة الصوامع، ووجود عدد من المصابين.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، بينما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، حيث تبين وجود إصابات تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح، وجرى التعامل معها من قبل أطباء مستشفى الفيوم العام.

رفع آثار الحادث

وتوقفت حركة السير على الطريق وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث بمعرفة رجال المرور عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار تسيير الحركة المرورية على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم تجاه الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.