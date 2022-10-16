النقل: تعميم بوابات إلكترونية لضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّه سيتم تعميم تركيب البوابات الإلكترونية في محطات السكة الحديد، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وجميع القطارات العاملة على الخطوط جديدة وأخرى محدثة، ولا يوجد أي عربة قديمة تعمل على القضبان.

بوابات إلكترونية للحد من دفع قيمة تذكرة القطارات

وأوضح وزير النقل، أنّه جرى تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات رئيسية، وهي «مصر برمسيس، والجيزة، ودمنهور، وسيدي جابر، والإسكندرية»، لافتا إلى أنّ البوابات قلّلت التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أنّ تعميم هذه البوابات في جميع المحطات سيقضي تماما على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

منع عبور أي راكب إلى رصيف القطارات دون تذكرة

وأضاف وزير النقل، أنّ البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها في العديد من محطات السكة الحديد الرئيسية، تستهدف منع عبور أي راكب في اتجاه رصيف القطارات دون تذكرة، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

البوابات الإلكترونية تتمتع بتكنولوجيا لقراءة بيانات التذكرة

وأشار وزير النقل، إلى أنّ البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها في 5 محطات رئيسية بالسكة الحديد، تتمتع بتكنولوجيا تسمح لها بقراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا، بما يسمح فقط لحاملي التذاكر بعبور هذه البوابات.

وأكد أنّ العمل جار لتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وجار استكمال مشروعات تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، للحد من حوادث القطارات، والقضاء على التأخيرات.

غرامات التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات

1- 50 جنيها غرامة حال استقلال القطارات الروسية دون تذكرة.

2- 100 جنيه غرامة استقلال قطارات TOP VIP دون تذكرة.

3- 40 جنيها غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـvip.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي الدرجة الأولى والثانية دون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر دون تذكرة.